"إفريقية النواب" تطالب بتكثيف الجهود الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين



علقت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، على الإجتماع الوزاري، الذي يضم وزراء خارجية كلا من " مصر والأردن وألمانيا وفرنسا"، لصيغة ميونخ حول عملية السلام وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الاجتماع يمثل فرصة تاريخية لنصرة القضية الفلسطينية والاشقاء.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الاجتماع الرباعي لصيغة ميونخ ، هو اللقاء الـ7 الذي يجمع وزراء خارجية الدول المشاركة ، منذ فبراير 2020، الذي يهدف إلي سبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، لافتة الي أن حرص الدول الاربعة على التهدئة الفورية نتيجة تصاعد الوضع في القدس، خطوة هامة تجاه تحقيق السلام الشامل العادل للفلسطينيين.

وشددت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، على موقف مصر الثابت قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء، مشيرة إلى أن الحضور أشادوا بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة، فضلا عن اتصالاتها المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته ومعاناته ومطالبه المشروعة .

وثمنت حمدي ، البيان المشترك الصادر عن الاجتماعي الوزاري الرباعي، بشأن عملية السلام، الذي يتضمن التشديد على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، فضلا عن استئناف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن.

وتابعت أن القضية الفلسطينية ومعاناة الأشقاء تتصدر أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مناسبة أو محفل ، معتبراً القضية ليست جزءا من الأمن المصري فحسب بل الوطن العربي أجمع فهي قضية العرب جميعاً، متجذرة في الواقع الإقليمي وفي ذاكرة الشعوب عبر أكثر من نصف قرن.

وطالبت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتكثيف جميع الجهود الرامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.