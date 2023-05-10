محامي «حسن شاكوش».. موكلي يمر بصدمة نفسية بسبب اكتشافه عدم عذرية زوجته

كشف محمد أبو العلا محامى حسن شاكوش، تطورات الأزمة بين موكله وزوجته.

وقال «أبو العلا» فى تصريح لـ«البوابة نيوز»، إن حسن شاكوش يتعرض لازمة نفسية وصدمة بسبب زواجه، خاصة بعد علمه بأن زوجته أخفت زواجها الأول عنه، وتزوجت منه ولم تكن عذراء.

ومثل حسن شاكوش اليوم أمام النيابة العامة ونفى جميع التهم الموجهة إليه من قبل زوجته بسرقة مؤخر الصداق والمشغولات الذهبية.

كما اتهم شاكوش زوجته بإخفاء بيانات خاصة بالزواج والتزوير فى أوراق رسمية حيث إنه فوجئ بأن بطاقتها الشخصية وقسيمة الزواج بأنها آنسة «بكر رشيد» على غير الحقيقة

وكانت استدعت النيابة العامة «شاكوش» لسؤاله حول محضر السرقة الذي حرره ضد زوجته، وتعهد محاموه بحضوره للإدلاء بأقواله.

وقال محامى حسن شاكوش، إن موكله كان محتفظا بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه خاصة بعمله وفوجئ بسرقتهم من قبل زوجته بعد تركها المنزل.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من “ريم. طارق”، ٢٨ سنه، ربة منزل، تتهم زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بالاستيلاء على أموالها وسرقة مصوغاتها الذهبية وإيصال أمانة مؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وطردها من المنزل وتهديدها بالطلاق.

فيما قام حسن شاكوش بتحرير محضر آخر ضد زوجته يتهمها فيه بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه.