"التنمية الثقافية" يكرم صناع ونجوم مسلسلي "حضرة العمدة" و"عملة نادرة"

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة من مساء غد الخميس، بسينما مركز الإبداع الفني، أولى ندوات تكريم صناع ونجوم مسلسلات قدمت محتوى جاد ورسائل وقيم إنسانية واستطاع أن يجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور المشاهدين خلال شهر رمضان الماضى، فى إطار خطة الصندوق لتكريم المبدعين ودعم الفن والتنوع.

وقال الدكتور هانى أبو الحسن، رئيس قطاع الصندوق، إن أولى الندوات التى يديرها الناقد طارق الشناوى، وتقدمها الإعلامية جومانة ماهر، مخصصة لتكريم مبدعي مسلسلى "حضرة العمدة"، و"عملة نادرة"، وذلك لإبراز قيمهما الإيجابية وجوانبهما الإبداعية والفنية التي جعلتهما يحظيان بتقدير النقاد.

كما سيتم تكريم: المخرج عادل أديب، والكاتب إبراهيم عيسى، والفنانة روبى، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والمنتجين ريمون مقار، وشادى مقار من أسرة مسلسل "حضرة العمدة"، ومن أسرة مسلسل "عملة نادرة" يتم تكريم السيناريست د. مدحت العدل، والمخرج محمد جمال العدل، والمنتج جمال العدل، يحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة، والإعلاميين.