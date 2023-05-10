لدعم برامج الحماية الاجتماعية.. زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لـ70 مليون فرد.. و5 ملايين أسرة زيادة في معاش تكافل وكرامة

تسعى الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، لدعم برامج الحماية الاجتماعية، كأحد أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024.

وجاءت أهم برامج الحماية الاجتماعية التى تسعى الحكومة إلى دعمها، كالتالى:



* زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5 مليون أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6،4 مليار جنيه.

* تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.



* زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز لنحو 70 مليون فرد وبما يعكس تحمل الدولة لكافة الزيادات التي طرأت على أسعار القمح المحلي والمستورد وباقي التكاليف الأخرى بما يضمن استمرار تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.



* زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى بنحو 104% سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.



* استهداف استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض والعاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة).