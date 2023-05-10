شركة عالمية تصور فيلمًا وثائقيًا عن أهرامات الجيزة

بدأت شركة Daybreaker العالمية تصوير عرض وثائقي للأهرامات تحت عنوان "المستقبل العريق فوق الأهرامات" وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وعدد من علماء المصريات.

استقبل المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة شركة تطوير منطقه الاهرامات رحلة Wow IT’s now برفقة Daybreaker الحركة العالمية التي تضم نخبة من أكبر رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الشريك المؤسس لشركة PayPal العالمية.

وجاء الاستقبال على هامش أمسية احتفالية وحفل عشاء ضم العديد من الجنسيات المختلفة من دول العالم، حيث أعرب المهندس عمرو جزارين عن سعادته بتواجد هذا الجمع المرموق على أرض مصر وخاصة في منطقة الأهرامات حيث قام بدعوة ضيوف الحفل للمشاركة والاستمتاع بالأهرامات والحضارة المصرية العريقة.

شركة Daybreaker تعد اتجاه وحركةً عالمية ترعى وتركز على الثقافة والفنون، كما أنها تتعاون مع 31 مدينة ثقافية وحضارية حول العالم وتتعاقد مع أكبر الفنانين والشخصيات المؤثرة عالميًا.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة، حيث أشار المهندس عمرو جزارين إلى أنه تم استقبال المدعوين في حفل انيق بمنطقة أهرامات الجيزة بعد الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب مختلف الفاعليات في منطقة الأهرامات حيث أدت عمليات التطوير التي قامت بها أوراسكوم بيراميدز في البنية التحتية لمنطقة الأهرامات إلى زيادة الإقبال من الشركات العالمية لإقامة الفاعليات والحفلات داخلها، مؤكدًا أن مثل تلك الفاعليات تساهم بشكل إيجابي في الترويج للسياحة في مصر، بجانب نشر مزيد من الوعي الثقافي والفني وتلقي الضوء على أهمية آثار مصر العظيمة وهيبتها ومكانتها في العالم.