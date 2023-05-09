إسكان الشيوخ توصي بسرعة تنفيذ محطة الصرف الصحي لقرى الشرباص والنيل والبراشية بدمياط

ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد محمد سعيد وبحضور ممثلى الحكومية اقتراح برغبة مقدم من النائب وليد التمامى بشأن إنشاء محطة معالجة صرف رئيسية لخدمة قرى شرباص والنيل العليا والبراشية بمحافظة دمياط.

حضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط ونائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس مجدي عطاالله رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وقد ابدى اللواء مجدي الوصيف موافقة محافظ دمياط الدكتورة منال عوض على تخصيص مساحة ٣ ونص فدان لاقامة محطه صرف رئيسيه كبيره لخدمة القرى المذكورة.



ومن جانبه أعلن مسؤلي الهيئه القوميه للصرف الصحي ورئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب بدمياط انه لا مانع من دراسة الموقع على الطبيعه وعمل التصميمات اللازمه وتجهيزها للبدء في التنفيذ ضمن المراحل القادمه لمشروعات حياه كريمه للخطه العاجلة.

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