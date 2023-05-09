القصة الكاملة لمقتل سائق توكتوك بقليوب

شهدت محافظة القليوبية، واقعة قتل بشعة بعد مقتل شاب يدعى إبراهيم حسن عيسوى 29 سنة، ابن مدينة شبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه غدرًا بعد العثور على جثته مصاب بطلق ناري، وملقى في شوارع قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستدراج المجني عليه بقصد توصيله والاستيلاء على مركبة التوك توك، الذي يعمل عليها، وعندما قاومه أطلق عليه الرصاص فلقي مصرعه.

وقال ابن عمة المجني عليه، إن المتهم استدرجه لتوصيله لمكان بمنطقة بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب، ثم افتعل معه مشاجرة على الأجرة وحاول الاستيلاء على التوك توك الخاص به، وعندما قاومه قتله رميا بالرصاص وتركه وأخذ التوك توك.

وأضاف، أن "إبراهيم" شاب مكافح وكان مشهود له بالأخلاق العالية، وكان دومًا يبحث عن لقمة عيشه بالحلال، مشيرًا إلى أنه رحل وترك وراءه طفلتان توأم عام و4 أشهر، وأنه كان يعمل على التوك توك الذي اشتراه بالتقسيط من أجل الإنفاق على أسرته ووالدته فهو العائل الوحيد لهم.

وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص من المتهم، والحكم عليه بالإعدام شنقًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم مقيم دائرة مركز شرطة قليوب وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقد العزم على سرقة مركبة (توك توك) وفي سبيل تنفيذ ذلك، استوقف المجني عليه وطلب توصيله لإحدى المناطق وحال سيرهما، أشهر سلاحا ناريا طبنجة وهدده إلا أن المجني عليه قاومه، فأطلق عليه النار فسقط من المركبة المشار إليها واستولى عليها ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك أخفى التوك توك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم بإرشاده ضبط (مركبة التوك توك - الطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.