تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع المونوريل بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل

أكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبى اتجاه طريق السويس مناطق مدينة نصر.

وأشارت إدارة المرور إلى أن استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل، الأمر الذى يتطلب تنفيذ الغلق الكلى لمحور شينزو آبى المتجه لطريق السويس فى الوصلة قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى.

وأوضحت أنه يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:



المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين واستكمال سير المركبات بطريق الخدمة فيساراً اتجاه محور شينزو آبى مرة أخرى اتجاه طريق السويس.

ولفتت الى أن مدة تنفيذ الأعمال ستكون اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 ولمدة (۱۲يوما) ليلاً ونهاراً.