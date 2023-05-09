"غرفة تعليم الوادي" تباشر أعمالها في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أعمالها فى متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل 2022-2023م .



وأشار سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، إلى أن الغرفة منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير العمل مع تواصل لحظى ومستمر عبر شبكة الفيديو مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

واكد وكيل التعليم بالمحافظة ، إنتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل اللجان والتى جرى تجهيزها بكافة المستلزمات والتأكد من إجراءات الصيانة البسيطة والامن والسلامة لضمان سير العمل دون أى مشكلات أو عوائق .

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.