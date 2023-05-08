حبس متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الاثنين،بحبس متهمين بمزاولة نشاطًا إجراميًا، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لهم النيابة تهم الاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي، والتربح غير المشروع.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة

وأضاف المتهم الثانى انه تعرف على المتهم الأول من خلال صفحة "محددة" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، ثم اتفقا علي مزاولة النشاط سويًا.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة قصر النيل مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وعُثر بحوزتهما على، مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" – هاتفى محمول، وبمواجهتهما أقرا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.