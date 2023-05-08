قناة الكأس: عرض قطري للتعاقد مع حمدي فتحي

أعلنت قناة الكأس القطرية تلقى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري القطري، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تكشف القناة عن هوية النادي الذي يسعى للتعاقد مع حمدي فتحي في نهاية الموسم الجاري.

ويلتقي الأهلي، مع الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبلة، على الملعب “الأولمبي حمادي العقربي” برادس، وستقام المباراة بدون جمهور بسبب عقوبة “كاف”، بينما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 19 مايو.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، في مجموع المباراتين، حيث فاز في القاهرة بهدفين دون رد، وتعادل في المغرب سلبيًا.