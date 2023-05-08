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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة: الإفراج عن 237 ألف طن أعلاف بـ107 ملايين دولار خلال أسبوع

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023 تم الإفراج عن 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 ملايين دولار بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضى.
وأوضح وزير الزراعة، أن الإفراج شمل  189 ألف طن من الذرة  بحوالي 68 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 مايو2023) 4.5 مليون طن منهم 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.

الذره فول الصويا