موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، موعد فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تتم إلكترونيا من خلال التسجيل على موقع مخصص لهذا الغرض تخفيفًا على أولياء الأمور والطلاب ومنعًا للزحام والمشكلات التي كانت تنتج عنه في الأعوام الماضية.

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه لأول مرة تتيح المديرية تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية العامة آخر العام من يوم السبت 22 يونيو الجاري من خلال الدخول على الموقع المخصص لتسجيل التظلم وكتابة البيانات بكل دقة واختيار المواد المراد التظلم فيها.

وأوضحت إبراهيم، أنه بعد إتمام عملية التسجيل وإرسال الطلب سيظهر للمتقدم تاريخ الاطلاع برجاء طباعته، والحضور في الموعد المحدد بلجنة النظام والمراقبة بمدرسه 25 يناير الإعدادية بنات بينها خلف مبنى المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التعليم، أن تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 هذا العام يمكن تقديمها إلكترونيا عن طريق الرابط التالي: هنا

أوضحت وكيل وزارة التعليم أن دفع رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية، سوف يتم يوم الاطلاع بالدور الأرضي بلجنة النظام والمراقبة ويتم الاطلاع على أوراق الإجابة في نفس اليوم.

أشارت وكيل وزارة التعليم أن إجراءات التظلمات من خلال حضور ولي الأمر والطالب فقط ولن يسمح بدخول غيرهما وعدم اصطحاب المحمول اثناء الاطلاع على أوراق الاجابة وإحضار صورة بطاقة ولي الأمر، وصورة رقم جلوس الطالب و بعد الاطلاع يتم كتابة تقرير من ولي الأمر عن ملاحظاته الورقة الإجابة، ويتم فحص أوراق الإجابة وعند الانتهاء من التظلمات يتم تبليغ الإدارات بنتيجة التظلمات.