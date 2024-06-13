انطلاق ماراثون بشمال سيناء احتفالا باليوم العالمي للدراجات

انطلق ماراثون الدراجات الهوائية، صباح اليوم الخميس، من أمام هابي فأملي بمدينة العريش، حيث أعطى إشارة البدء لانطلاق الماراثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور وليد أبو خليل مدير إدراة الرياضة، ورؤساء أقسام الرياضة بالإدارات الفرعية، والأخصائيين بإدراة الرياضة.

ونظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة مديرية الشباب والرياضة بسيناء، ماراثون الدراجات الهوائية احتفالاً باليوم العالمي للدراجات الهوائية، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنته يوم 3 من يونيو يوما عالمياً للدراجات، وذلك نظرا لما تتصف الدراجة الهوائية من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة.

بدأ الماراثون من أمام هابي فاملي بمدينة العريش، مرورا بطريق ساحل البحر وصولاً لخط النهاية نادي الشرطة، بمشاركة من الشباب وفتيات أعضاء مراكز الشباب بالإدارات الفرعية.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، "أن أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية، تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

قدمت مديرية الشباب والرياضة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إطلاقه إشارة البدء ودعمه المتواصل للنشء وللشباب على مستوى الجمهورية، والمشاركة من وزارة الشباب والرياضة فى مثل هذه الاحتفالات الرياضية، وكذلك الشكر والتقدير للدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، على تذليل كافة الصعوبات لإقامة الماراثون ودعمه الكامل للشباب والرياضة، وتوجيه الدعم من رجال الشرطة لتأمين مسيرة الماراثون، والقائمين على تنظيم الماراثون با إدراة الرياضة .

الجدير بالذكر أن الماراثون يأتي ضمن حزمة الماراثونات والأحداث الرياضية المتنوعة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار العام، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة وتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل كوسيلة اقتصادية وأمنة للبيئة.

يأتي تنفيذ فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، اليوم، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال الدين، المدير العام للإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب، وإيماناً من القيادة السياسية بدور الشباب والرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع.