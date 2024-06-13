صحيفة عبرية: العثور على نجل سفير إسرائيلي سابق مقطوع الرأس في الشمال

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 13 يونيو 2024 إنها عثرت على رأس مقطوع لرجل في بلدة المغار الدرزية الشمالية.

وتم التعرف على الضحية على أنه ربيع العريضي (43 عاما)، نجل الكاتب والباحث الدرزي الراحل نعيم العريضي الذي شغل أيضا منصب سفير إسرائيل في النرويج في الفترة 2012-2014، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضحت شرطة الاحتلال أنها تحقق في ما وصفته بجريمة قتل مروعة بشكل خاص.

وقالت الصحيفة العبرية أنه بمقتله يرتفع عدد الضحايا العرب لجرائم العنف هذا العام إلى 93.

ولم تتمكن سلطات إنفاذ القانون من وقف موجة العنف في المجتمع العربي، وهو ما وصفه مراقب الدولة متانياهو إنجلمان بأنه “فشل مدوي” من قبل السلطات.

وألقت مبادرات أبراهام، وهي مجموعة مناصرة للتعايش، اللوم على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لإحباطه برنامج وضعته الحكومة السابقة لعكس الاتجاه المثير للقلق.

في تقريرها لنهاية عام 2023 – والذي وجد أن ذلك العام كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للمواطنين العرب في إسرائيل – وجدت مبادرات إبراهيم أن عددًا كبيرًا من جرائم القتل الـ 244 قد حدثت في الشمال.