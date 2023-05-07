ورشة عمل تدريبية لمشرفي مبادرة "قلبك أمانة" بصحة الدقهلية

نظمت مديرية الصحة فى محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لمشرفى المبادرة بالإدارات الصحية التابعة وكذلك أطباء وتمريض المنشآت الصحية المختارة على رفع الوعى والاكتشاف المبكر للأمراض وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببدء تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

وقال الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولى لتقييم الأمراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

وفى ختام الدورة قام مدير إدارة الرعاية الأساسية نيابة عن وكيل الوزارة بتكريم عدد من مشرفي الإدارات الصحية المتميزين تقديراً لجهودهم فى تقديم خدمة الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمتمثلة فى الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض.

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