صوامع وشون الغربية تستقبل 61 ألف 861 طنا من القمح

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي للعام الحالي 2023 بمختلف شون وصوامع المحافظة، حيث تم استلام 2909،239 طن من البنك الزراعي، 2580،613 طن من شركة المطاحن، 933،316 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 6423،168 طن ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم التوريد إلى 61 ألف 861 طن من القمح.



وأكد “رحمي” على أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، مؤكدًا على أهمية محصول القمح والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي توليه القيادة السياسية رعاية خاصة.

وأشار إلى حرص المحافظة على تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.



وأشار المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى ٢١ أغسطس، قد بلغت على النحو التالي: (1500 جنيه للأردب زنة 150 كم درجة نظافة 23،5 قيراط، 1475جنيه للأردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و1450 جنيه للأردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.