وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يزور مستشفى أجا المركزي

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم معمل تركيبات الاسنان المتحركة وعيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية التابعة لادارة أجا الصحية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الاداره المركزيه لطب الاسنان وفي اطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير الخدمات الطبية.

رافق مكين خلال الافتتاح ايهاب انيس عضو مجلس النواب والدكتور محمد مسعد مدير الاداره العامه لطب الاسنان والدكتور تامر الطنبولي مدير اداره الرعايه الاساسيه والدكتوره هاله سعيد مدير اداره اجا والدكتور احمد القليل رئيس قسم الاسنان بإدارة اجا الصحية.

وأشار مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه بالمشاركه المجتمعيه والجهود الذاتية من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى بتعداد سكان حوالي 80 ألف نسمة.

كما تفقد غرفه الاستقبال والصيدليه وغرفة التعقيم وعيادة الاسنان بالوحدة مشدداً على الإلتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى .

وتابع مكين الجولة بزيارة مستشفى أجا المركزى حيث اطلع على ما تم انجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي .كما تفقد اعمال تطوير كبسوله العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

فى نهاية الجولة استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها مثمناً جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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