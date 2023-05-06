ads
السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يزور مستشفى أجا المركزي

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم معمل تركيبات الاسنان المتحركة وعيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية  التابعة لادارة أجا الصحية وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الاداره المركزيه لطب الاسنان وفي اطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير الخدمات الطبية. 

رافق مكين خلال الافتتاح ايهاب انيس عضو مجلس النواب والدكتور محمد مسعد مدير الاداره العامه لطب الاسنان والدكتور تامر الطنبولي مدير اداره الرعايه الاساسيه والدكتوره هاله سعيد مدير اداره اجا والدكتور احمد القليل رئيس قسم الاسنان بإدارة اجا الصحية.

وأشار مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه  بالمشاركه المجتمعيه والجهود الذاتية من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى  بتعداد سكان حوالي 80 ألف نسمة.

كما تفقد غرفه الاستقبال والصيدليه وغرفة التعقيم وعيادة الاسنان بالوحدة مشدداً على الإلتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى .

وتابع مكين الجولة بزيارة مستشفى أجا المركزى حيث اطلع على ما تم انجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي .كما تفقد اعمال تطوير كبسوله العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

فى نهاية الجولة  استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية  والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها مثمناً جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

FB_IMG_1683395735576
FB_IMG_1683395735576
FB_IMG_1683395738613
FB_IMG_1683395738613
FB_IMG_1683395740056
FB_IMG_1683395740056
FB_IMG_1683395731076
FB_IMG_1683395731076
FB_IMG_1683395726306
FB_IMG_1683395726306
FB_IMG_1683395672605
FB_IMG_1683395672605
FB_IMG_1683395729498
FB_IMG_1683395729498
FB_IMG_1683395674134
FB_IMG_1683395674134
FB_IMG_1683395722727
FB_IMG_1683395722727
FB_IMG_1683395676910
FB_IMG_1683395676910
FB_IMG_1683395719129
FB_IMG_1683395719129
FB_IMG_1683395680398
FB_IMG_1683395680398
FB_IMG_1683395681877
FB_IMG_1683395681877
FB_IMG_1683395685315
FB_IMG_1683395685315
FB_IMG_1683395688639
FB_IMG_1683395688639
FB_IMG_1683395691641
FB_IMG_1683395691641
FB_IMG_1683395697175
FB_IMG_1683395697175
FB_IMG_1683395700093
FB_IMG_1683395700093
FB_IMG_1683395702827
FB_IMG_1683395702827
FB_IMG_1683395707511
FB_IMG_1683395707511
FB_IMG_1683395737156
FB_IMG_1683395737156
FB_IMG_1683395743824
FB_IMG_1683395743824
FB_IMG_1683395742409
FB_IMG_1683395742409
FB_IMG_1683395734019
FB_IMG_1683395734019
FB_IMG_1683395668820
FB_IMG_1683395668820
FB_IMG_1683395727955
FB_IMG_1683395727955
FB_IMG_1683395721185
FB_IMG_1683395721185
FB_IMG_1683395675557
FB_IMG_1683395675557
FB_IMG_1683395714215
FB_IMG_1683395714215
FB_IMG_1683395678521
FB_IMG_1683395678521
FB_IMG_1683395712706
FB_IMG_1683395712706
FB_IMG_1683395683828
FB_IMG_1683395683828
FB_IMG_1683395687240
FB_IMG_1683395687240
FB_IMG_1683395690247
FB_IMG_1683395690247
FB_IMG_1683395693467
FB_IMG_1683395693467
FB_IMG_1683395698675
FB_IMG_1683395698675
FB_IMG_1683395701482
FB_IMG_1683395701482
FB_IMG_1683395706037
FB_IMG_1683395706037
FB_IMG_1683395708899
FB_IMG_1683395708899
إدارة الرعاية الأساسية الإدارة المركزية لطب الأسنان الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة مستشفي أجا