تأجيل فيلم "Blade" بسبب إضراب نقابة الكُتّاب

أجلت استديوهات مارفل النسخة الجديدة من فيلم “Blade” من بطولة النجم ماهرشالا علي، وذلك بسبب إضراب نقابة الكُتّاب الأمريكية (WGA) اعتراضاً على نظام العقود الحالي.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل طرح الفيلم. ففي أكتوبر الماضي، قامت مارفل بتأجيل طرح الفيلم من 2023 إلى 2024، بعد اعتذار المخرج بسام طارق قبل شهرين من بدء عملية الإنتاج، ليحل محله لاحقاً المخرج يان ديمانج.

وسبق أن لعب النجم ويسلي سنايبس دور مصاص الدماء في النسخة الأصلية للفيلم عام 1998، ثم شارك في بطولة الجزء الثاني أيضاً "Blade: Trinity" في عام 2004، وتدور أحداثه حول إنسان يمتلك قوة مصاص دماء ويحمي البشر من مصاصي الدماء الأشرار.