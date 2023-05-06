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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسين الشحات: جماهير الأهلي عامل إيجابي للفوز بالبطولات

حسين الشحات
حسين الشحات
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أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏ 

وقال «الشحات» في تصريحات عقب المباراة: "أهنئ كل جماهير الأهلي بالفوز بلقب كأس السوبر، والتي دعمت الفريق منذ اللحظة الأولى لتواجدنا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي".

وأضاف «الشحات»: "واجهنا سوء حظ في أكثر من مناسبة باستاد محمد بن زايد، ولكن اليوم نجحنا في الفوز والتتويج بلقب السوبر".

واختتم «الشحات»: "شعبيتي في الإمارات لا تمثل ضغطًا عليَّ، بالعكس كانت عاملًا إيجابيًّا لي، والأهم منذ ذلك إسعاد كل جماهير الأهلي باللقب".

الأهلي وبيراميدز حسين الشحات كأس السوبر المصري