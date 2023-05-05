تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لمباراته المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023، حيث يستضيف على ملعبه أنفيلد، نظيره برينتفورد في إطار منافسات الجولة 35 من البريميرليج.

ويتطلع رفاق صلاح لحصد الثلاث نقاط من لقاء برينتفورد، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويرغب الريدز في استغلال تعثر مانشستر يونايتد، أمس الخميس، أمام برايتون في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من البريميرليج، والتي خسرها الشياطين الحمر بهدف للا شئ بركلة جزاء في الوقت القاتل.

ويحاول حمر الميرسيسايد، تضييق الخناق على اليونايتد صاحب المركز الرابع، مع انتظار سقوط نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في نفس الجولة.

محمد صلاح

ويدخل محمد صلاح، بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أكثر من رقم قياسي، على رأسهم، وصوله إلى الهدف رقم 250 في مشواره الأوروبي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على فولهام يوم الأربعاء الماضي، وجاءت الأهداف، كالتالي، بازل السويسري (20)، تشيلسي الإنجليزي (2)، فيورنتينا الإيطالي (9)، روما الإيطالي (34)، ليفربول (185) .

كما أحرز الفرعون المصري، تاسع أهدافه خلال 8 مباريات متتالية في ملعب أنفيلد في جميع المسابقات، وهي أطول سلسلة للاعب من ليفربول في معقل الريدز، منذ لويس سواريز في يناير 2014 الذي سجله في 8 لقاءات، ليصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الرقم.

محمد صلاح حاليًا، يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول في جميع البطولات برصيد 185 هدفًا، ويحتاج لهدف واحد للوصول إلى المركز الخامس ومعادلة ستيفن جيرارد، القائد التاريخي للنادي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وتقام مباراة ليفربول أمام برينتفورد، غدًا السبت على ملعب أنفيلد، بإدارة تحكيمية من أنتوني تايلور.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.