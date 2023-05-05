دراسة تكشف سموم منصات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بصحة الإنسان

كشفت أبحاث علمية أن التخلص مما اسمته "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالقلق والاكتئاب وينصح الأطباء بأنه من الضروري أخذ استراحة من منصات التواصل الاجتماعية أو سوشال ميديا نظرا لما يترتب عليها من اضرار في ظل الدور الذي تلعبه منصات التواصل فهي تجعلنا من أكثر الأجيال ترابطا ووسيلة لاكتشاف المواهب ووسيلة لمتابعة الأخبار والتلصص على حياة المشاهير.

ويقول الخبراء إن الأشخاص الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي معرضون للإصابة بالقلق والاكتئاب وينصحون بأخذ استراحة منها أو ما يسمى بالسوشال ميديا وتتمثل الخطوة الأولى في التخلص من السموم في وسائل التواصل الاجتماعي وتحديد ما الذي يدفع الأفراد لاستخدامها بشكل مفرط أمر يرى الخبراء أنه ضروري كي يتمكنوا من تطوير خطة رئيسية لتقليل حجم الإغراء في تلك المنصات.

وينصح الخبراء أيضا باعتماد روتين يومي يكون مليئا بالنشاطات التي لا تتطلب استخدام الهاتف

ومسح تطبيقات التواصل الاجتماعي مؤقتا للسماح للشخص بقضاء وقت أكبر متصل بالحياة من حوله والبحث عن أشياء بديلة عن السوشال ميديا ويعتقد الخبراء أن مسح التطبيقات التواصل موقتا له فوائد عديدة بهدف فك التعلق أو ارتباط الفرد بتلك المنصات .

وتقول الباحثة في علوم الوعي والتنمية النفسية سها الخمايسة ان "السوم الرقمية" أسم دقيق يوصف مواقع التوصال الاجتماعي إذا كنا نستخدمها في طريق الخطأ وان منصات التواصل الاجتماعي هي مكان لإعطاء شيئ عندك وليست للتلقي و مراقبة الوقت بالنسبة للذين ليس لديهم محتوى يدمونه على المنصات بحث لا يبدأون نهارهم أوينهونه وهم يتفرجون على التلفون

سواء كنت صانع محتوى أو غير ذلك لا تقضي أكثر من ساعة.