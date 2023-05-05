إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بنجع حمادي

قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية التابعة لمركز نجع حمادي برئاسة حسيبه سراج الدين، بإزالة 4 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية داخل دائرة القرية، بإجمالي مساحة 4 قراريط.

وقد نجحت محافظة قنا منذ انطلاق الموجة 21 في إزالة 136 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن استرداد 49 فدان أملاك دولة مُتعدي عليها بالزراعة، و 14 ألف متر املاك دولة مُتعدي عليها بالمباني، بالإضافة إلى إزالة التعديات علي مساحة فدان و11 قيراط أراضي زراعية، وما زالت الوحدات المحلية لمدن وقري المحافظة تواصل جهودها في إزالة التعديات المختلفة بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتحقيق المستهدف من إزالة التعديات.

ويُذكر أن الموجة 21 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يجري تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى يوم 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجاري وتستهدف حالات التعدى البسيطة، وحالات التعدى في المهد ، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة، يليها بعد ذلك المرحلة الثالثة والتى سوف تبدأ يوم 24 يونيو المقبل وتنتهى يوم 14 يوليو المقبل، وتستهدف الحالات المتوسطة وبعض الحالات التى تحتاج إلى دراسة أمنية، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.