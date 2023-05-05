الكهرباء: تقوية ورفع قدرات خطوط الربط بين مصر والسودان مستمر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء انتهى من تدعيم وتقوية شبكة كهرباء جنوب الوادى وسيتم خلال الصيف الحالى تشغيل عدد من المشروعات والخطوط ومحطات المحولات الجدية وفى مقدمتها محطة محولات شرق قنا العملاقة جهد 500 كيلوفولت ضمن سلسلة من المحطات العملاقة التى تم إقامتها خلال عهد الرئيس السيسى لخدمة برامج التنمية فى الجنوب .

وأوضح أن تشغيل محطة محولات توشكى 4 العملاقة ضمن الإجراءات التى يتخذها القطاع لتوفير احتياجات مساحة 475 ألف فدان جديدة يجرى استصلاحها وزراعتها فى المنطقة من الكهرباء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل الزراعية ودعم شبكة كهرباء جنوب الوادى التى ارتفعت إجمالي الاستثمارات المنفذة بها خلال السنوات الأخيرة إلى حوالى 35 مليار جنيه.

في ذات السياق أكدت وزارة الكهرباء والطاقة استمرار تدفق الكهرباء المصرية للسودان بقدرات تبلغ حوالى 80 ميجاوات كما كانت عليه دون تغير للمساهمة فى تلبية جزء من احتياجات الشعب الشقيق وأن برامج العمل فى مشروع تقوية ورفع قدرات خطوط الربط بين البدين مستمر دون تغير .

وأوضح المهندس صلاح عزت العضو المنتدب للمنطقة الجنوبية أن القدرات التى تم اضافتها لمحطات المحولات والخطوط والموزعات بجنوب الوادى خلال السنوات الأخيرة تسمح بتلبية كافة الاحتياجات من الكهرباء فورا وأن برامج العمل مستمرة لتلبية متطلبات المشروعات المستقبلية لتكون الكهرباء جاهزة دائما لخدمة التنمية وأن القطاع يعطى أولوية قصوى لمشروعات الاستصلاح وزراعة الأراضى الجديدة وأن السنوات الأخيرة شهدت استثمارات غير مسبوقة لتلبية متطلبات المشروعات القومية بمختلف محافظات جنوب الوادى، مؤكدا أن شبكة الجنوب أصبحت شبكة عصرية وبها قدرات احتياطية تلبى كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية لخطط التنمية.

وأضاف عزت اليوم، أنه جار توسيع محطات توشكى 2 والعوينات الرئيسية وإقامة محطتى محولات جديدتين فى توشكى جهد 220 والأخرى 66 ميجافولت لتشغيل روافع المياة لرى مساحات الأراضى الجديدة الجارى استصلاحها وإضافتها للمناطق العمرانية فى توشكى، كما بدأ القطاع تنفيذ جسات على موقع إقامة محطة مفاتيح عملاقة فى أسوان جهد 500 كيلوفولت لدعم شبكة كهرباء جنوب الوادى، مؤكدا أن توسيع محطة محولات توشكى 2 جهد 500 كيلوفولت وزيادة قدرات محطة توشكى 3 بخبرات وصناعة وطنية وتنفيذ خطوط الربط المطلوبة لهذة المشروعات، مشيرا إلى الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بمحطة محولات توشكى الرئيسية من خلال تركيب أجهزة الأستار كوم التى من شانها توفير احتياجات المشروعات الصناعية الجارى تنفيذها بتوشكى والمتعلقة بتصنيع المنتجات الزراعية وغيرها وزيادة الطاقة المصدرة إلى السودان من 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات.

وأشار إلى أن مشروعات الكهرباء التى تم إنجازها خلال الأشهر الأخيرة يأتى فى مقدمتها محطة محولات نجع حمادى العملاقة جهد 500 كيلوفولت وهى المحطة الثالثة بمحافظة قنا بهذة القدرات بالإضافة إلى توفير احتياجات مشروع غرب المنيا عن طريق محطة محولات الاهون وهى جاهزة لوضع الجهد عليها.

كما أشار إلى أنه تم اقامة محطتين جديدتين جهد 220 إلى جانب محطة جهد 66 كيلوفولت لخدمة المشروع القومى بالعوينات الى جانب تنفيذ خطوط جديدة لنقل الكهرباء بمنطقة بنبان وكوم أمبو ونجع حمادى بطول 195 كيلومترا وتكلفة 880 مليون جنيه لنقل قدرات الكهرباء من مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان وأطلق التيار بالخط العملاق بلاط / شرق العوينات بطول 400 كيلومتر لتأمين التغذية لمحافظة الوادى الجديد بالكامل وتأمين احتياجات منطقة العوينات ومشروع المليون ونصف فدان والمخطط الاستراتيجى للدولة لإنشاء وادى جديد موازى للوادى القديم.

