ننشر موقف توريد القمح خلال موسم ٢٠٢٣ في محافظة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ الشهر الجارى، معلنة عن توريد ١٩٦٥٨.٩٣٤ طن من المحصول حتى الأمس.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر ،كما أكدت مجددا على متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

فى سياق أخر، استقبل ميناء دمياط استقبل خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54395 طن تشمل: 22118 طن يوريا و25009 طن كلينكر و7268 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49356 طن تشمل: 3454 طن حديد و3796 طن ابلاكاش و9230 طن خردة و23931 طن ذرة و8945 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 605 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 89 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2235 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 177291 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116848 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2703 طن قمح متجهين إلى شبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5598 شاحنة.