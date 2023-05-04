قوات الدعم السريع تسيطر على 14 مستشفى بالسودان

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم الصحة السودانية، إن قوات الدعم السريع تسيطر على 14 مستشفى وهو ما أثر على تقديم الخدمة الطبية بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، لا نواجه نقصا في الإمدادات الطبية بل صعوبة في إيصالها، موضحاً لم نتلق أي مساعدات من منظمة الصحة العالمية حتى الآن ولكن استقبلنا مساعدات من منظمة "أطباء بلا حدود" الهولندية.

وكشف المتحدث باسم الصحة السودانية، أنه تم إعادة توزيع الكوادر الطبية في معظم مستشفيات السودان لضمان تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، وأيضاً نشر كافة الفرق الطبية تنتشر في الولايات لتقديم الخدمة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان الجيش السوداني، أعلن موافقته على تمديد هدنة وقف إطلاق النار الحالية لمدة أسبوع، وذلك في إطار مبادرة منظمة الإيجاد بشأن حل الأزمة الحالية بالبلاد.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيانها إنه :" في إطار مبادرة منظمة الإيجاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد يتمثل في تمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل من كل جانب للتباحث حول الهدنة مع الآلية رفيعة المستوى المكونة من رؤساء كل من جمهورية جنوب السودان، كينيا وجيبوتي على أن يجرى هذا الحوار في أي دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة السودانية تبدي موافقتها على المقترح انطلاقًا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا".