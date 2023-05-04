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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة تسعة فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال شمال غرب رام الله

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب، صباح اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب مدينة رام الله، بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما، وإن مواجهات اندلعت في المكان، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم، مشيرين إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم في البلدة.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أحرقت بشكل متعمد سيارة أحد سكان البلدة، بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز، كما تعرضت العديد من ممتلكات المواطنين للتخريب والتكسير المتعمد.

وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة "النبي صالح".

إصابة تسعة فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي رام الله