طائرة زيلينسكي تهبط في هولندا

أفادت صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، بأن الطائرة التي كان على متنها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هبطت قبل ساعات قليلة في هولندا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

ووفقا للصحيفة، هبطت الطائرة الحكومية حوالي الساعة 22:15 (23:15 بتوقيت موسكو) في مطار شيفول الهولندي.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي برئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الخميس، ووفقًا لعدد من التقارير الإعلامية، من المقرر أن يتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب "لا سلام بدون عدالة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجحت وسائل الإعلام الفنلندية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة غير معلنة للعاصمة الفنلندية يوم الأربعاء، سافر على متن طائرة أمريكية من طراز Boeing C-40B.