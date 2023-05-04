وكيل لجنة التعليم بـ«الشيوخ» تقدم مقترحاتها لتحقيق جودة التعليم مع استمرار مجانيته

أكدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مجانية التعليم حق دستوري إلا أن هناك معادلة صعبة بين مجانية التعليم وتحقيق جودة تعليم عالية، لأن تكلفة التعليم باهظة جدا.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على قناة (etc)) أن الأمر يتطلب حلول خارج الصندوق لتقديم جودة تعليم عالية ونتيح مجانية مشيرة إلى أن الجامعات الأهلية أحد الحلول فهي غير هادفة للربح ولكن خلال السنوات المقبلة سنتمكن من خلالها على الجامعات الحكومية، فيتيح التعليم بشكل أفضل لغير القادرين.

وشددت على أن مجانية التعليم لن تمس وأن الجامعات الحكومية لن تمس، لكن يجب على جميع المعلمين سواء في المدارس أو الجامعات العمل دون النظر إلى ما يحصل عليه من راتب حبا لمصر، لان عملهم سيساعد على تقد البلد والجيل القادم وبالتالي ستتحسن أوضاعنا الاقتصادية جميعا.

ووجهت رسالة للمعلمين قائلة: "علم بما يرضي الله واتق الله واعرف إن أنت في يوم من الأيام بنيت جيل بيعلم، لو كل معلم حط قلبه على الشغل وأتقن عمله واقتنع أنه بيقدم رسالة هيبنوا البلد".

وأكد النائب عصام هلال الامين العام المساعد بحزب مستقبل وطن إن إتاحة التعليم الخاص حل لتخفيف العبء عن التعليم الحكومي واستمرارمجانية التعليم ومن خلاله ممكن أصرف منه على التعليم الحكومي.