ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جيمي فوكس يصدر أول بيان له بعد تعرضه لأزمة صحية

جيمي فوكس
جيمي فوكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الفنان الأمريكى جيمي فوكس، أول بيان له منذ دخوله المستشفى قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لحالة طبية طارئة.  وفي صورة نُشرت على صفحته بموقع إنستجرام، خاطب الفائز بجائزة الأوسكار المعجبين وكتب: «أقدر كل الحب، وأشعر بالنعمة».

ووفق موقع فارايتي، لم يتم الكشف عن سبب دخول فوكس إلى المستشفى والمضاعفات الطبية اللاحقة له من قبل عائلته أو من ينوب عنه، عقب إعلان ابنته كورين فوكس دخوله المستشفى في 12 أبريل الماضي.

وكتبت كورين في ذلك الوقت: "أردنا أن نشير إلى أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم، وتطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت".

IMG_20230503_235316
IMG_20230503_235316
جيمي فوكس المستشفى الأوسكار