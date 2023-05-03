جيمي فوكس يصدر أول بيان له بعد تعرضه لأزمة صحية

أصدر الفنان الأمريكى جيمي فوكس، أول بيان له منذ دخوله المستشفى قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لحالة طبية طارئة. وفي صورة نُشرت على صفحته بموقع إنستجرام، خاطب الفائز بجائزة الأوسكار المعجبين وكتب: «أقدر كل الحب، وأشعر بالنعمة».

ووفق موقع فارايتي، لم يتم الكشف عن سبب دخول فوكس إلى المستشفى والمضاعفات الطبية اللاحقة له من قبل عائلته أو من ينوب عنه، عقب إعلان ابنته كورين فوكس دخوله المستشفى في 12 أبريل الماضي.

وكتبت كورين في ذلك الوقت: "أردنا أن نشير إلى أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم، وتطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت".