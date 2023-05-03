ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دفع الله الحاج: لن نقبل أي آلية للتدخل في شئون السودان

دفع الله الحاج
دفع الله الحاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة، إن مبعوثي الجيش السوداني لن يجلسون وجهًا لوجه مع مبعوثي قوات الدعم السريع إذا ما حدث تفاوض بشأن إيقاف العمليات العسكرية في السودان، مؤكدًا إن اللقاء سيكون عبر وسطاء.

وأضاف الحاج، خلال مؤتمر صحفي له اليوم في القاهرة، إن التدخل في شئون السودان غير مقبول على الإطلاق، معبرًا: "لن نقبل أي آلية دولية للتدخل في شئون السودان".

وشدد مبعوث قائد الجيش السوداني إلى القاهرة على أن أي آلية متفق عليه لحل الأزمة السودانية ستكون بالتشاور مع الجيش السوداني، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المعنية.

ونوه الحاج إلى أن الاشتباكات في السودان تتم في ولاية واحدة فقط، في حين لا تزال الأمور مستقرة في 17 ولاية أخرى من أصل 18 ولاية سودانية، مشيرًا إلى أن الولاية الوحيدة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار هي ولاية غرب دار فور.

الأزمة السودانية الاتحاد الافريقي الاشتباكات في السودان أزمة السودان حالة من عدم الإستقرار