دفع الله الحاج: لن نقبل أي آلية للتدخل في شئون السودان

قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة، إن مبعوثي الجيش السوداني لن يجلسون وجهًا لوجه مع مبعوثي قوات الدعم السريع إذا ما حدث تفاوض بشأن إيقاف العمليات العسكرية في السودان، مؤكدًا إن اللقاء سيكون عبر وسطاء.

وأضاف الحاج، خلال مؤتمر صحفي له اليوم في القاهرة، إن التدخل في شئون السودان غير مقبول على الإطلاق، معبرًا: "لن نقبل أي آلية دولية للتدخل في شئون السودان".

وشدد مبعوث قائد الجيش السوداني إلى القاهرة على أن أي آلية متفق عليه لحل الأزمة السودانية ستكون بالتشاور مع الجيش السوداني، والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المعنية.

ونوه الحاج إلى أن الاشتباكات في السودان تتم في ولاية واحدة فقط، في حين لا تزال الأمور مستقرة في 17 ولاية أخرى من أصل 18 ولاية سودانية، مشيرًا إلى أن الولاية الوحيدة التي تشهد حالة من عدم الاستقرار هي ولاية غرب دار فور.