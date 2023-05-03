الزمالك يفتح ملف التجديد مع نجم الفريق

فتح مسئولي نادي الزمالك ملف التجديد مع نجم الفريق الشاب يوسف أسامة نبيه وذلك خوفا من انتقاله للأهلي أو بيراميدز عقب انتهاء عقده في المرحلة القليلة المقبلة .

وأكدت إدارة الزمالك للاعب أن لجنة الكرة تقوم بإعداد عرض مالي قوي بليق باللاعب وذلك لضمان استمراره مع الفريق، على أن يتم عقد جلسات رسمية مع اللاعب في الأيام المقبلة .

وكان فريق الكرة الأول بالزمالك قد اعتذر عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الجمعة المقبل بالإمارات، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي لمدة 12 مباراة بعد توجيه شتائم لنادي الزمالك فى أحدى مباريات الأهلي .

ويستعد فريق الزمالك حاليا لمباراة بروكسي في دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر في اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي .

وفي الدوري يأتي فريق الزمالك حاليا في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة وذلك من خوض 25 مباراة .

وخلال 25 مباراة، نجح فريق الزمالك في بالفوز بـ 12 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات .