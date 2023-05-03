محافظ قنا يواصل سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة بفرشوط

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة المنفذة، بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والعقيد حازم الصادق ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بقنا، و الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري ، و حافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط .

وافتتح محافظ قنا، مجمع الخدمات الحكومية بقرية العسيرات ، والذي أقيم علي مساحة ٤٦٠ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل ( مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين ) ، و سوف يخدم أكثر من ٤٠ الف مواطن من اهالى القرية ، ويساهم فى إنهاء معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، ويفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية بقرية العسيرات ، والذي تم إنشائه علي مساحة ٢٠٠ م تقريبا ، و يتكون من طابقين ويضم عدة وحدات لتقديم الخدمات الزراعية لأهالي القرية .

وقال محافظ قنا، إنه تم إنشاء ١٩ مجمع للخدمات الزراعية فى الوحدات المحلية للقرى التى تستهدفها مبادرة حياة كريمة ، تساهم فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين لاسيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى والإعتماد على أنظمة الرى الحديث .

كما تابع " الداودي " إطلاق التيار الكهربائي من أحد محولات الكهرباء التي تم تنفيذها بقرية العسيرات ضمن المبادرة الرئاسية تمهيدا لتوزيع التيار الكهربائي علي منازل القرية بشكل منتظم و مستقر ، مشيدا بالدور الرائد لهذه المبادرة فى الإرتقاء بمستوى المرافق العامة وتوفير خدمات البنية الأساسية من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بكافة القرى والنجوع المستهدفة .

واختتم محافظ قنا زيارته لمركز فرشوط بإفتتاح التشغيل التجريبي لمركز شباب قرية العسيرات ، والذى يقع على مساحة ١٨٠ م ، ويتكون من طابقين ويضم صالة العاب ، وغرفة تنس طاولة ، وغرفتين للأنشطة ، وجيم ، ومكتبة ، وحمامات ، منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة ، و مزود برامبات لتسهيل دخول وخروج ذوى الاحتياجات الخاصة ، لافتا إلي أنه يجرى انشاء وتطوير ٣٧ مركز شباب فى القرى المستهدفة ضمن المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة ، بهدف الإستفادة منها كمراكز خدمة مجتمعية للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعى وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به هذه المراكز فى بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم فى تأهيلهم جسمانيا وبدنيا وعقليا ، مشيدا بجهود الدولة فى التوسع فى تطوير مراكز الشباب، والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية أسلوب حياة للشباب ، بهدف صقل خبراتهم ومواهبهم .

وأكد محافظ قنا ، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات .