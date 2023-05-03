بلجيكا تنفذ عملية واسعة لمكافحة المافيا

أعلن مكتب المدعي العام البلجيكي، أن عملية واسعة لمكافحة المافيا شنت اليوم الأربعاء، في عدة دول أوروبية استهدفت "أكثر من 100 عضو من مافيا كالابريا (المافيا الإيطالية "ندرانجيتا").

وقال مكتب المدعي العام البلجيكي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- إن نحو عشرين عملية تفتيش أجريت في بلجيكا لاسيما في مقاطعة “ليمبورغ”، موضحا أنه تم تنظيم هذه "العملية الأوروبية واسعة النطاق" في إطار "ملف فتح من قبل النيابة الفيدرالية البلجيكية" بالتعاون مع الشرطة القضائية البلجيكية والوكالات الأوروبية "يوروبول" (هي وكالة تطبيق القانون الأوربية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب) و"يوروجست" (يوروجست هي وكالة تابعة ل الاتحاد الأوروبي تتعاون قضائيًا في المسائل الجنائية ويقع مقر اليوروجست في لاهاي بهولندا).

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في وقت سابق أنها شنت عملية أمنية ضخمة في إطار "العملية الأوروبية واسعة النطاق"، كما تم تنفيذ هذه العمليات في فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

يذكر أن "ندرانجيتا" هي منظمة إجرامية في إيطاليا تتركز في كالابريا وتمكنت من أن تصبح منظمة الجريمة الأقوى في إيطاليا في أواخر التسعينات وأوائل القرن الحالي، وتجمع ندرانجيتا أحيانا مع المافيا الصقلية لكنها تعمل بشكل مستقل رغم وجود تواصل بينهما نظرا للقرب الجغرافي بين كالابريا وصقلية.