اليوم.. رياح مثيرة للرمال والاتربة وطقس حار نهارا على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وشمال الصعيد و دافىء على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء .

ويشهد الاربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 21 ،وعلى شمال الصعيد 35 والصغري 17 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 20 درجة .