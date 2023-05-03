تشميع 20 منشأة طبية بسبب مخالفات الترخيص في دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط،على تكثيف المرور على المنشات الطبية الخاصه من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات والتاكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية واتباع اجراءات مكافحه العدوي بها تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة والسكان.

و قامت اداره العلاج الحر بقياده الدكتورة ساره العوضي ورؤساء اقسام العلاج الحر بالادارات الصحية بالمرور على عدد ٥٥ منشأة طبية بمحيط إدارة دمياط وادارتى الزرقا وكفر البطيخ تم خلالها تنفيذ غلق وتشميع لعدد ٢٠ منشأة طبية من عيادات ومراكز ومعامل مخالفة لشروط الترخيص تدار بدون ترخيص.

كما تم تحرير انذارات عددها ٤٥ انذار للمنشأت التى تم انتهاء عقد النفايات خاصتها ولم يجدد كذلك جارى استصدار قرارات غلق للمنشآت الطبية الغير مرخصة والمخالفة لشروط الترخيص وذلك بعد العرض على معالى محافظ دمياط.

بالاضافة الى ذلك تم استصدار ٢٥ رخصة لمنشآت طبية بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية بها.

هذا وقد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للمرور على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة وصحة المرضى.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انه بناء على اجتماع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتورة نعيمة القصير رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة ممثلى وزارتى الصحة والسكان والتعاون الدولى،تم استعراض مستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين الذى يأتى بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم اطلاقه بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، ويهدف الى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية والمشورة للمراهقين والشباب فى الفئة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عام، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا ونمط الحياة الصحى والتغذية السليمة.

