الأمن الباكستاني يقضي على سبعة إرهابيين

لقي سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في بلدة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، وأن بين القتلى السبعة قائدًا ميدانيًا ينتمي إلى فصيل محظور.

وأضاف البيان أن الإرهابيين السبعة الذين تم القضاء عليهم كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن في العديد من الأنشطة الإرهابية، لاسيما تنفيذ عمليات القتل المستهدف وأنشطة إرهابية أخرى ضد قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.