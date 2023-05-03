ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمن الباكستاني يقضي على سبعة إرهابيين

قوات الأمن الباكستاني
قوات الأمن الباكستاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي سبعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في بلدة ميرانشاه بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، وأن بين القتلى السبعة قائدًا ميدانيًا ينتمي إلى فصيل محظور.

وأضاف البيان أن الإرهابيين السبعة الذين تم القضاء عليهم كانوا مطلوبين لدى أجهزة الأمن في العديد من الأنشطة الإرهابية، لاسيما تنفيذ عمليات القتل المستهدف وأنشطة إرهابية أخرى ضد قوات الأمن والمدنيين الأبرياء.

قوات الأمن الباكستاني القضاء علي العناصر الإرهابية باكستان