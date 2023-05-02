"اتقي الله وارحل".. برلماني يهاجم وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة

وجه النائب عبدالمنعم إمام انتقادات لوزير الأوقاف، خلال جلسة النواب، قائلا: إتقي الله وارحل، الأوقاف على مدار السنوات في تقارير الجهاز المركزي بالمحاسبات تسير بالأساس النقدي وليس الاستحقاق، أي خلل في المصروفات والإيرادات يجعل الميزانية تخرج بأرقام على غير حقيقتها.

وواصل: الوزير يتحدث طوال الوقت عن زيادة الإيرادات، والجميع يعرف إنه يقوم برفع أسعار الأراضي من ألف لـ 10 آلاف جنيه التابعة لوزارة الأوقاف، في حين أنه يهمل العديد من الأراضي الأخرى، وأن الوزير يتباهي ببناء10 آلاف مسجد، ولايقول لنا كم منهم قام ببناءه المواطنين من خلال تبرعاتهم.

واستنكر إمام مايقوم به الوزير من فرض اشتراطات على الأئمة، حصد صكوك للأضاحي وغيرها من المواطنين، ومن لايقوم بالحصول عليها يتم نقله إلى حلايب وشلاتين.