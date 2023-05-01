محافظ أسوان يترأس إجتماع لجنة القيادات لإجراء تقييم أداء شاغلى الوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لإجراء المقابلات الشخصية المباشرة من أجل تقييم أداء شاغلى الوظائف القيادية من المرشحين المطلوب التجديد لهم سنويًا، والتى تضم مديرى عموم إدارات الأمن، وشئون مكتب المحافظ، والتخطيط والتنمية العمرانية، والتنمية الريفية، وشئون البيئة، والشئون الإقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، أنه فى إطار رؤية المحافظة للإرتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لإختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم، لافتًا إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على إمتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة والرشيدة، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والإبتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه، فضلًا عن توافر صفات النزاهة والإلتزام الإدارى والشخصى من خلال الجهات الرقابية والأمنية.

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع الإلمام بمهامهم، ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.

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