طريقة تحضير مربي المشمش في المنزل .. تعرفي عليها

تعد مربي المشمش من افضل المركبات التي يفضلها جميع الأفراد بالأسرة، ولذا نقدم لكم طريقة تحضيرها في المنزل:

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المكونات كيلوغرام من المشمش المنظّف، والمفرّغ من النوى المقطّع إلى أنصاف. خمسمئة غرام من السكر. عصير ليمونة كبيرة. طريقة التحضير وضع المشمش في قدر عميق مع السكر وعصير الليمون، ونقعه لمدّة يوم كامل، وتقليبه حتى يمتزج السكر مع المشمش. وضع القدر على نار متوسطة، وتخفيف النار بعد غليانه، وتركه حتى ينضج لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة. كشط الرغوى التي تتشكل فوق سطح المربى باستخدام ملعقة أو مصفاة، وتحريك المربى. ترك المربى حتى يبرد ووضعه في مرطبانات نظيفة ومعقّمة، وحفظها في الثلاجة. مربى المشمش المجفف المكوّنات نصف كيلوغرام من المشمش المجفف. كيلوغرام ونصف من السكر. ستة أكواب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نغسل المشمش، ونقعه في الماء لمدة 12 ساعة، ثمّ وضعه على النار لمدّة نصف ساعة. إضافة السكر، وعصير الليمون، وترك المربّى يغلي لمدّة نصف ساعة حتى ينضج، ثمّ تعبئته في برطمانات. مربى المشمش مع بكتين الفاكهة المكوّنات أربعة أكواب ونصف من المشمش المجفف ، وأربعة أكواب ونصف من الماء المغلي. ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيلا. ونضع خمسون غراماً من مادة بكتين الفاكهة المطحون،

سبعة أكواب من السكر الأبيض. ربع كوب من عصير الليمون طريقة التحضير نقع المشمش في الماء المغلي في وعاء لمدّة 30 دقيقة، حتى يصبح المشمش طرياً. خلط المشمش والماء، مع مستخلص الفانيلا في الخلاط على دفعات مع بقائه سميكاً قليلاً. مزج خليط المشمش مع البكتين في وعاء كبير على نار متوسطة، وتركه حتى يغلي، ثمّ إضافة السكر، وعصير الليمون، وتركه حتى يغلي ويذوب السكر لمدّة دقيقة إلى دقيقتين. تعقيم المرطبانات بوضعها في ماء مغليّ لمدّة خمس دقائق على الأقل. وضع المربَّى في المرطبانات الساخنة، وإدخال ملعقة أو سكين إلى المرطبانات؛ لإزالة فقاعات الهواء، ثم مسح حواف المرطبانات باستخدام منشفة ورقيّة رطبة، ثمّ تغطيتها. وضع الماء في قدر كبير حتى نصفه، وتركه يغلي، ثمّ وضع المرطبانات بعناية في الماء مع ترك مسافة خمسة سنتيمترات بين المرطبانات، ويمكن إضافة المزيد من الماء المغلي إذا لزم الأمر، وتغطيته لمدّة عشر دقائق. إزالة المرطبانات من الماء، وتغطيتها بالقماش، وتركها حتى تبرد لمدّة تقارب الساعة. الضغط على المرطبانات؛ للتأكّد من إغلاقها جيداً، وتخزينها في مكان بارد ومظلم.