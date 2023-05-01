المصري الديمقراطي يرحب بالإفراج عن عدد من المحبوسين: خطوة هامة وننتظر المزيد

رحب فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار الإفراج عن نبيل جورج؛ عضو الحزب الذي تم القبض عليه منذ عدة أسابيع بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.



كما ثمن الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا رأي ومنهم الصحفيين؛ رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز.



وأكد زهران أن الافراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي من أهم مطالب الحركة المدنية، حيث يمثل ضمانة أساسية للمشاركة في الحوار الوطني.

وأعرب عن تقديره لهذه الخطوة التي تأتي بعد رفع الحجب عن موقع درب الناطق باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مؤكدًا أهمية الإفراج عن باقي المحبوسين على ذمة قضايا رأي كخطوة هامة وجوهرية لخلق مناخ ملائم لبدء الحوار الوطني الذي نحرص عليه جميعًا.