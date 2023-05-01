انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للبحوث الطلابية بطب القناة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي العاشر للبحوث الطلابية بكلية الطب جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد الكلية، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

نظم المؤتمر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، بمشاركة كليات طب جامعات عين شمس وبورسعيد والسويس، وجامعة الملك سالمان.

عُقد المؤتمر أمس الأحد 30 إبريل بمدرج 1 بكلية الطب بحضور نخبة من أساتذة الكلية.

تم خلال المؤتمر تقديم 25 بحثا طلابيا في صورة عروض شفهية، و 23 عرضا في صورة بوستر.

وقُسم المؤتمر إلى 4 جلسات لكل جلسة 4 محكمين من أعضاء هيئة التدريس من الكلية وخارجها، وكما قدم المؤتمر جوائز لأفضل 5 عروض شفهية وأفضل 5 ملصقات تعليمية.