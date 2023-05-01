ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقل 5 مصابين في حادث لمستشفى الحسينية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مستشفى الحسينية المركزي، اليوم الاثنين، 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم  بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية. 

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية مما أسفر عن إصابة 5 بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

5 أشخاص الاسعافات الاولية الحسينية العلاج اللازم اليوم الإثنين