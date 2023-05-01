نقل 5 مصابين في حادث لمستشفى الحسينية

استقبل مستشفى الحسينية المركزي، اليوم الاثنين، 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق سعود الصالحية القديمة نطاق مركز الحسينية مما أسفر عن إصابة 5 بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.