سيناوي يفوز بذهبية كوميتيه فردي في أولمبياد المحافظات الحدودية

هنأ المستشار محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، البطل أمير جابر، لاعب مركز التنمية الشبابية براس سدر؛ لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية كومتيه فردي تحت ٢١سنة في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية.

شارك في التصفيات محافظات ( جنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر،الأحمر، و أسوان - والوادي الجديد، ومطروح) برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ، واحمد مسعد وكيل المديريه ومديري مديريات الشباب و الرياضة بالمحافظات الحدودية.

و تقام فعاليات الدورة في نسختها الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وهنأ رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه عبر “البوابة نيوز” الكابتن السيد ذكي المسؤول عن الكاراتيه ممثل منطقة جنوب سيناء في هذه الأولمبياد والكابتن يوسف محمد عدس مدرب مركز التنمية الشبابية براس سدر والكابتن نبيل شفيق مدرب منتخب جنوب سيناء كومتيه.

وبدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من ٢٨ أبريل الجاري حتى ٢ مايو القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ٣٠٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون جميع المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، و مطروح) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ١٢ لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، علي ملاعب مركز شباب مطروح بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و احمد مسعد وكيل المديرية .

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً على مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

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