مهند مجدي رئيسًا لبعثة الأهلي في الإمارات لمواجهة الزمالك بالسوبر

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة المشاركة في مباراة السوبر المحلي يوم ٥ مايو المقبل بدولة الإمارات.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بأبو ظبي على كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ليواجه الترجي التونسي، وذلك بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة بالدور ربع النهائي، والتعادل السلبي في مباراة الإياب التي أقيمت على مركب محمد الخامس.