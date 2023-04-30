مجلس الزمالك ينعى مشجعة الرجاء المغربي

نعى نادي الزمالك، اليوم الأحد، مشجعة فريق الرجاء المغربي والتي توفيت منذ ساعات قليلة نتيجة تدافع الجماهير في مباراة الأهلي والرجاء المغربي باللقاء الذي أقيم بالمغرب مساء أمس .

ونشر نادي الزمالك بيان نعى اليوم الأحد جاء كالتالي:

يتقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي بخالص العزاء في وفاة المشجعة المغربية نوره مشجعة نادي الرجاء المغربي، والتي توفيت مساء الأمس قبل مباراة فريقها أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتعازيه لأسرة المشجعة ومجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، ويدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

يذكر أن الأهلي تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الرجاء المغربي وذلك بمجموع المباراتين 2-0 في ربع النهائي .