مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد للبت في 4 طلبات مناقشة عامة

مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 4 طلبات مناقشة وهي طلب المناقشة العامة للنائب خالد بدوي، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الانتاج السمكي.

وتضم طلبات المناقشة، طلبا النائبة صفاء جابر عيادة، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي ان يراعي ضم طلبات المناقشة العامة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة.