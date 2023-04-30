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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد للبت في 4 طلبات مناقشة عامة

مجلس النواب
مجلس النواب
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 مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعدا لمناقشة 4 طلبات مناقشة وهي  طلب  المناقشة العامة للنائب خالد بدوي، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق   نمو في الانتاج السمكي.

وتضم طلبات المناقشة، طلبا النائبة صفاء جابر عيادة، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي ان يراعي ضم طلبات المناقشة العامة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة.

مجلس النواب تلوث النيل الانتاج السمكي