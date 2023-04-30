زيادة إنتاجية أسماك الدينيس إلى 33% من الإنتاج الكلي لبحيرة البردويل

قال الدكتور عاطف مجاهد مديرعام المصايد ببحيرة البردويل، إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا ببحيرة البردويل، حيث إن هناك توجهات رئاسية بزيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة، وهو ما مثل دافعا كبيرا لجهاز حماية وتنمية البحيرات من أجل اتخاذ كل الإجراءات الكافية للحفاظ على البحيرة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "رفعنا إنتاج الدينيس في البحيرة إلى نسبة 33% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يمثل تطورا نوعيا على مستوى البحيرة".

وتابع: "أدوات الصيد تمثل فارقا كبيرا في الإنتاج، عندما نستخدم شباكا صغيرة نقضي على الزريعة، لكننا نحافظ على الزريعة باستخدام الشباك القانونية، كما نحافظ على كثرة الاسماك الاقتصادية في البحيرة، حيث ننتج العائلة البورية والكابوريا".

وأكد: "نعمل على الوصول إلى الانتاج المتوقع وفقا للتوجيهات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنه في علم إدارة المصايد فإن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم إتخاذها للمحافظة على استدامة المخزون السمكي في أي بحيرة أو مسطح مائي مثل منع الحرف المخالفة وفترات وقف الصيد وفقا لفترات التفريخ للأسماك.

