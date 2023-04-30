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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد استغاثة شقيقته على «فيس بوك».. الأمن يكشف تفاصيل تغيب شاب بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب شقيق صاحبة الحساب بنطاق مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم استدعاء "والدة القائمة بالنشر" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وبصحبتها نجلها المتغيب وبسؤالها قررت بخروج نجلها من المنزل بتاريخ 21/ الجارى ولم يعد فقامت شقيقته بنشر الاستغاثة عقب إغلاق هاتفه المحمول.

ولم تحرر ثمة محاضر بغيابه كما أضافت بعودته فى اليوم التالى وأنه كان برفقة بعض أصدقائه بمنطقة بالقاهرة، ولم يحدث له ثمة مكروه، وبسؤال المتغيب أيد ما جاء بأقوال والدته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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