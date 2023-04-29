رغم موافقة الأطراف على الهدنة.. تصاعد حدة الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع

على الرغم من موافقة الأطراف السودانية على الهدنة المقررة، والتي امتدت لمدة 72 ساعة منذ وقت الاتفاق عليها، إلا أن اشتباكات جرت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة ولايات سودانية أبرزها العاصمة الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، كما اشتبك الطرفان عند جسر الحلفايا الرابط بين العاصمة ومدينة أم درمان.

يأتي ذلك في ظل تحليق مستمر لطيران الجيش السوداني في عدة مدن سودانية، فضلًا عن ضربات طيران الجيش على مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع.

كما اندلعت عدة حرائق في المنطقة الصناعية في منطقة بحري، وسمع دوي إطلاق نار في أم درمان والفتيحاب، وأصوات المضادات الأرضية شرق مدينة الخرطوم.